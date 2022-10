Le patron de JP Morgan met en garde contre une récession et une potentielle chute de 20% supplémentaires du S&P500

(Boursier.com) — L 'économie américaine se porte bien mais cela ne va vraisemblablement pas durer. Jamie Dimon a averti dans un entretien accordé à 'CNBC' qu'un mélange "très, très sérieux" de vents contraires était susceptible de faire basculer l'économie américaine et mondiale dans la récession d'ici le milieu de l'année prochaine. Le directeur général de JP Morgan Chase a précisé que l'économie américaine "se portait encore bien" à l'heure actuelle alors que les consommateurs sont probablement en meilleure forme par rapport à la crise financière mondiale de 2008. "Mais vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler de choses à l'avenir - et c'est des choses sérieuses".

Ces commentaires interviennent à un moment d'inquiétude croissante quant à la perspective d'une récession économique alors que la Réserve fédérale et d'autres grandes Banques centrales augmentent vigoureusement leurs taux d'intérêt pour lutter contre la flambée de l'inflation. La Fed a relevé ses taux d'intérêt de référence de 0,75 point le mois dernier, la troisième augmentation consécutive de cette ampleur. Et les responsables de l'Institution ont indiqué qu'ils continueraient à augmenter les taux bien au-dessus de la fourchette actuelle de 3% à 3,25%. Selon le dirigeant, la Fed "a attendu trop longtemps et a fait trop peu" alors que l'inflation évolue sur des niveaux plus observés depuis quatre décennies : la Banque centrale est "clairement en train de rattraper son retard". "Et, vous savez, d'ici, souhaitons-lui bonne chance et croisons les doigts pour qu'ils parviennent à ralentir suffisamment l'économie pour que, quoi qu'il en soit, ce soit doux - et c'est possible", a-t-il ajouté.

J.Dimon a déclaré qu'il ne pouvait pas être sûr de la durée d'une récession aux États-Unis, ajoutant que les acteurs du marché devraient plutôt évaluer une gamme de résultats. "Cela peut aller de très doux à assez dur et beaucoup dépendra de ce qui se passera avec cette guerre. Donc, je pense que deviner est difficile, mais vous devez être prêts". Selon lui, la seule chose dont il faut être sûr est la volatilité des marchés. Il a également averti que cela pourrait coïncider avec des conditions financières désordonnées.

A Wall Street, le patron de JP Morgan estime que le S&P 500 "pourrait avoir du chemin à parcourir" dans son déclin. L'indice de référence pourrait encore baisser de "20% supplémentaires" par rapport aux niveaux actuels, ajoutant que "les 20% suivants seraient beaucoup plus douloureux que les premiers".