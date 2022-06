Le nouvel instrument de la BCE prêt dès juillet ?

(Boursier.com) — Au lendemain de la réunion d'urgence de la Banque centrale européenne, les spéculations sur le futur nouvel outil anti-fragmentation de l'Institution vont bon train. Selon les sources toujours bien informées de 'Bloomberg', les achats d'obligations dans le cadre de ce nouvel instrument anti-crise impliqueraient probablement la vente d'autres titres afin que les achats ne perturbent pas les efforts visant à réduire le niveau d'inflation record. Les responsables politiques sont en effet déterminés à neutraliser toute intervention sur les marchés de la dette afin de ne pas exacerber les pressions à la hausse sur les prix.

En outre, ils souhaiteraient que les travaux sur le nouvel instrument - qui se poursuivront pendant un certain temps et dont la conception pourrait être modifiée - soient achevés à temps pour la réunion de politique monétaire des 20 et 21 juillet, au cours de laquelle les taux d'intérêt devraient être relevés d'un quart de point, précisent les sources de l'agence. Les pays qui en bénéficieront devront remplir certaines conditions afin d'éviter que l'on puisse craindre que la BCE ne finance purement et simplement des Etats.

Si la volonté renouvelée de s'attaquer à la "fragmentation" a quelque peu calmé les marchés, elle a alimenté les attentes d'une annonce concrète dans les semaines à venir.

La BCE a également indiqué hier qu'elle utiliserait de manière plus souple les réinvestissements de la dette arrivant à échéance dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP). La BCE estime qu'environ 17 milliards d'euros d'obligations arrivent à échéance chaque mois, dont 12 milliards d'euros dans les principaux pays, selon les sources de l'agence. La réorientation de cet argent vers les pays en difficulté crée une défense permettant d'atténuer le stress sur le marché pour le moment. La flexibilité pourrait également impliquer des réinvestissements en début de période, ce qui signifie que la BCE pourrait acheter de nouvelles obligations avant que les anciens titres n'arrivent à échéance.