Le monde va-t-il manquer de papier toilette ?

Le monde va-t-il manquer de papier toilette ?









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Une pénurie pourrait rapidement pointer le bout de son nez. On ne parle pas ici du pétrole, des puces pour Smartphones ou voitures électriques ou du sable indispensable à la construction mais bel et bien du papier toilette... En cause le manque de conteneurs pour expédier la pâte de bois, la matière première qui rentre dans la fabrication du papier hygiénique.

Cet avertissement provient tout simplement du plus grand producteur mondial de pâte de bois, le Brésilien Suzano. Alors que la demande de transport par voie maritime explose avec la reprise économique, Walter Schalka, directeur général de Suzano cité par 'Bloomberg', craint que les problèmes d'expédition ne fassent boule de neige et n'empirent la situation actuelle. Des perturbations importantes dans le transport de la pâte de bois pourraient en effet finir par avoir un impact sur l'approvisionnement en papier toilette si les producteurs ne disposent pas de stocks suffisants.

"Tous les acteurs sud-américains qui exportent en vrac sont confrontés à ce risque", souligne le dirigeant. Le Brésil est le premier fournisseur mondial de pâte de bois destiné au papier toilette. Cette situation tendue du côté de l'offre de PQ intervient alors que la demande a augmenté de façon spectaculaire ces derniers temps, les ménages se ruant sur les rouleaux de papier hygiénique lors des annonces de confinement. Selon les données de 'ReportLinker', le marché mondial du papier toilette était évalué à 64 Mds$ en 2019 et devrait dépasser les 102 Mds$ d'ici 2025... A quand un ETF PQ ?