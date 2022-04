Le Monde s'appuie sur Stripe pour étendre son offre à l'international

(Boursier.com) — Le journal 'Le Monde' a choisi Stripe pour prendre en charge les abonnements numériques dans le cadre de son expansion sur de nouveaux marchés anglophones. Le journal va désormais publier ses articles en anglais ainsi qu'une newsletter quotidienne à destination de son lectorat anglophone en ligne.

"Nous avons bénéficié d' une augmentation considérable de notre lectorat en ligne au cours des deux dernières années, et avons plus que doublé notre base d'abonnés", a déclaré Louis Dreyfus, directeur général du Monde. "Nous avons également énormément investi dans la diversification de notre contenu et le développement de notre équipe éditoriale. C'est le moment idéal pour adresser une audience plus globale et rendre accessible la longue tradition d'excellence journalistique du Monde à de nouveaux lecteurs dans d'autres pays."

Le Monde utilisera l'infrastructure financière de Stripe pour gérer ses abonnements numériques mondiaux via une plateforme de paiement simple et unifiée. Les abonnés dans chaque marché pourront payer à travers leur méthode de paiement privilégiée et avec leur devise locale. Chaque transaction sera également protégée par Stripe Radar, une solution de détection des fraudes par apprentissage automatique entièrement intégrée à la plateforme de Stripe.

"Pour atteindre notre objectif d'un million d'abonnés d'ici 2025, nous avons besoin d'un partenaire de paiement qui apporte un niveau d'ambition et d'accessibilité tout en ayant une portée mondiale", a déclaré Louis Dreyfus. "Avec Stripe, nous sommes en mesure de nous développer facilement et rapidement, en simplifiant les abonnements pour nous et nos lecteurs."

Le Monde a pour mission d'éclairer l'actualité et de soutenir le débat public. Depuis 1944, il est plébiscité pour sa couverture de l'actualité internationale, la qualité de ses enquêtes et son analyse critique. Son partenariat avec Stripe permettra à cette source d'information parmi les plus respectées au monde d'être désormais facilement accessible à une audience mondiale.

"L'accès à de l'information fiable est essentiel pour la démocratie, et un journalisme de qualité n'a jamais été aussi important", a déclaré Eileen O'Mara, responsable de la croissance et des revenus pour la région EMEA chez Stripe. "Le Monde est l'une des entreprises médiatiques les plus importantes et les plus ambitieuses au monde, et nous sommes fiers de l'aider à fournir du contenu de qualité à des millions de lecteurs supplémentaires."