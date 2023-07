Le milliardaire britannique Joe Lewis, propriétaire de Tottenham, rattrapé par la patrouille

(Boursier.com) — Le milliardaire britannique Joe Lewis, propriétaire de Tottenham Hotspur, a été inculpé à New York et devra répondre de plusieurs accusations de délit d'initié devant la justice américaine. L'homme de 86 ans s'est rendu aux autorités fédérales à Manhattan mercredi matin, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur américain.

"Le district sud de New York a inculpé Joe Lewis, le milliardaire britannique, pour avoir orchestré un délit d'initié éhonté. Nous alléguons que pendant des années, Joe Lewis a abusé de son accès aux conseils d'administration des entreprises et a fourni à plusieurs reprises des informations privilégiées à ses partenaires romantiques, à ses assistants personnels, à ses pilotes privés et à ses amis...Ces gens ont ensuite échangé sur ces informations privilégiées - et ont gagné des millions de dollars en bourse - parce que, grâce à Lewis, ces paris étaient une valeur sûre... C'est de la corruption d'entreprise classique. C'est de la tricherie et c'est contraire à la loi, des lois qui s'appliquent à tous, qui que vous soyez. C'est pourquoi Joe Lewis a été inculpé et devra répondre de ses actes devant la justice, ici, dans le district sud de New York", a déclaré le procureur, Damian Williams.

Le fondateur du groupe Tavistock fait face à plus d'une douzaine d'accusations de fraude en valeurs mobilières pour une conduite "effrontée" présumée qui a duré environ huit ans. Il devrait comparaître devant le tribunal de New York plus tard dans la journée. Son avocat, David M. Zornow, a déclaré que son client, qui est basé aux Bahamas, était venu volontairement aux États-Unis pour répondre aux "accusations mal conçues, et nous le défendrons vigoureusement devant les tribunaux". La Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, a également annoncé une poursuite pour délit d'initié contre J.Lewis, ses deux pilotes privés et une ancienne petite amie.

J.Lewis, qui pèse 6,6 milliards de dollars selon le 'Bloomberg Billionaires Index', est le dernier des investisseurs renommés à avoir été rattrapé par une répression financière menée par les procureurs fédéraux de Manhattan. Mais J.Lewis est l'investisseur le plus en vue que le bureau a poursuivi pour délit d'initié cette année. L'entreprise de l'homme d'affaires détient des participations dans plus de 200 sociétés, dans l'immobilier, l'hôtellerie et le sport.