Le marché actions est trop complaisant avec le risque géopolitique, avertissent les stratèges de JP Morgan

(Boursier.com) — Le marché boursier n'est clairement pas attrayant dans l'environnement actuel. Le modeste repli des actions au cours des dernières semaines ne capture en effet pas la forte augmentation des taux depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale, selon les équipes de JP Morgan Chase & Co. Avec le niveau actuel des taux réels, l'histoire implique que l'indice S&P 500 est 2,5 fois trop cher, affirme Marko Kolanovic, directeur de la stratégie actions de la banque.

"Les marchés risqués ne sont pas alignés sur la politique et le cycle", écrit M.Kolanovic dans une note reprise par 'Bloomberg', affirmant que des taux plus élevés et plus longs entraînent des effets tels que la destruction de la demande, la baisse des marges et la dépréciation des actifs. Alors que les commentaires hawkish de la Fed et les données signalant une inflation élevée ont incité les opérateurs obligataires à prévoir une politique monétaire beaucoup plus restrictive que prévu, les actions ont eu une réaction plus modérée, élargissant la divergence entre les classes d'actifs.

Grand optimiste l'an passé lorsque le marché boursier chutait, M.Kolanovic a depuis changé son fusil d'épaule. Il a averti début février que le rallye boursier après la dernière réunion de la Fed était un 'bear-market trap'. Il note également la complaisance du marché sur la géopolitique, un risque qu'il voit à nouveau revenir au premier plan dans un avenir proche, avec des implications pour le marché de l'énergie, étant donné le potentiel d'une nouvelle offensive russe en Ukraine et les tensions croissantes avec la Chine. "Le ratio rendement/risque sur les actions reste pauvre à notre avis, renforçant notre appel à 'sous-pondérer'".