Le LSE souhaiterait assouplir les règles de cotation

Le LSE souhaiterait assouplir les règles de cotation









(Boursier.com) — Londres , l'un des principaux centres financiers du monde, pourrait perdre de son éclat avec le Brexit. Afin de conserver sa place, le London Stock Exchange souhaiterait assouplir les règles de cotation pour attirer de nouvelles entreprises technologiques et autres sociétés à forte croissance. Selon les informations du 'Financial Times', la bourse londonienne soutient l'idée de permettre des structures à deux classes et d'assouplir l'obligation pour une entreprise de mettre sur le marché un minimum de 25% de ses actions.

De tels changements pourraient aider à attirer des start-ups technologiques dont les fondateurs sont réticents à céder le contrôle de leurs droits de vote ou à se séparer de larges pans de leur groupe, précise le FT.