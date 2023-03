Le leader des 'super-aliments' bio amoseeds réalise sa première levée de fonds

(Boursier.com) — amoseeds est née de la détermination des fondateurs, Boris Schottey et Loïc Dibon, de faire connaitre au grand public les bienfaits des "super-aliments" aux fortes propriétés nutritionnelles et aux multiples vertus pour la santé (sommeil, digestion, perte de poids, énergie, mobilité articulaire, stress, etc...). Dès 2019, ils commercialisent leur tout premier produit : la graine de chia bio. Leur volonté de démocratiser ces aliments revitalisants a connu un réel succès qui a permis de développer une gamme complète de plus de 50 références, allant des superaliments aux compléments alimentaires. Poudre de cynorrhodon, poudre de racine d'ashwagandha, extrait de maca noire figurent parmi les super-aliments et compléments alimentaires bio bio d'amoseeds

Pour se démarquer, l'entreprise a misé depuis ses prémices sur l'excellence. amoseeds sélectionne ses partenaires producteurs avec soin, dans une démarche responsable, pérenne et dans des conditions garantissant une traçabilité et une transparence totale.

Tous les produits sont biologiques, cultivés dans des environnements naturels, garantissant de hautes valeurs nutritionnelles et offrant des gages de qualité et de pureté incomparable.

Recrutements à l'appui

Pour accélérer sa réussite, amoseeds élargit son tour de table et annonce une levée de 2,4 millions d'euros auprès du fond FPCI Food Invest, géré par Elevation Capital Partners, conseillé par son partenaire FoodXpert, et du fonds FPCI Invest Création 5.0, géré par UI Investissement. Une étape importante et prometteuse dans la vie de l'entreprise qui aspire à de grands projets.

Le positionnement de la société a convaincu les investisseurs d'accompagner amoseeds dans sa croissance remarquable. Au programme : la conquête de nouveaux pays en Europe et à l'international, le développement de produits innovants et l'affirmation de son activité B2B. Et qui dit développement, dit recrutement : Une série de 20 nouveaux postes va voir le jour afin de muscler les équipes à Belfort et de soutenir ce plan de croissance.

