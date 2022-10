Le Groupe Transdev a signé un accord pour racheter First Transit Inc

(Boursier.com) — Le Groupe Transdev a signé un accord pour racheter First Transit Inc, renforçant ainsi son offre de services de mobilité durable et de transports publics innovants aux États-Unis et au Canada.

Ensemble, Transdev et First Transit seront mieux placés pour fournir des services de transports publics sûrs, rentables et écologiques, et ce, dans une grande variété de modes de transport en commun : bus et cars, transport adapté, navettes, train, tramway mais aussi la maintenance des flottes. La transaction renforcera la capacité de Transdev et First Transit à accompagner les autorités organisatrices de mobilité aux États-Unis et au Canada dans leur transition énergétique vers la décarbonation et à fournir des solutions de mobilité au meilleur coût aux collectivités.

La nouvelle entité bénéficiera des compétences et de l'expertise de chaque entreprise, et sera idéalement positionnée pour saisir les nouvelles opportunités de croissance organique résultant du besoin croissant de solutions de mobilités innovantes.

Transdev prévoit d'investir davantage dans First Transit tout en apportant son expertise en matière de réduction de l'empreinte carbone.

Thierry Mallet, PDG du Groupe Transdev, a déclaré : "En s'associant à First Transit, Transdev ajoute de nouveaux services et une nouvelle expertise à ses activités aux États-Unis et au Canada. Cette acquisition est très complémentaire en termes de présence régionale et de services offerts. Elle s'inscrit également dans la stratégie de décarbonation Moving Green du Groupe Transdev, et témoigne de notre volonté de continuer à investir dans la technologie et la décarbonation des flottes afin de fournir des services de transport toujours plus sûrs et plus écologiques aux collectivités de ces deux pays."