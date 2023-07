Le groupe Sapio annonce l'acquisition de la société lyonnaise de santé à domicile, Synartis

(Boursier.com) — Le groupe Sapio, spécialiste de la production de gaz médicaux et de la santé à domicile, annonce l'acquisition de la société lyonnaise de santé à domicile, Synartis. Ce rapprochement s'inscrit dans l'ambition du groupe Sapio et de son PDG d'investir jusqu'à 200 millions d'euros en Europe - et plus particulièrement en France, d'ici 2025.

L'acquisition de Synartis par Sapio renforce la position du groupe en tant qu'acteur européen indépendant sur le marché de la santé à domicile. Le groupe entend également donner une nouvelle impulsion à sa croissance sur le marché transalpin et donner les premières preuves de ses ambitions d'investissement en France et en Europe.

L'objectif à long terme de l'entreprise est de devenir l'un des principaux acteurs nationaux du domaine, mettant à disposition du personnel hautement qualifié, partout en France.