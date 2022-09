Le groupe Sani/Ikos conclut un nouvel accord de partenariat stratégique

(Boursier.com) — Le groupe Sani/Ikos (SIG), premier groupe hôtelier spécialisé dans les stations balnéaires de luxe en Méditerranée, et le fonds GIC, investisseur institutionnel international, ont conclu un partenariat stratégique dans le cadre duquel GIC deviendra le principal actionnaire aux côtés de l'équipe de direction de SIG.

Cette transaction valorise le groupe Sani/Ikos à hauteur de 2,3 milliards d'euros. La clôture de cette transaction devrait intervenir au 4e trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Sous l'égide de ses fondateurs, Stavros Andreadis, Andreas Andreadis et Mathieu Guillemin, qui restent des actionnaires importants, SIG est passé de l'entreprise familiale " Sani Resort ", très active sur le marché grec, au propriétaire-exploitant de complexes hôteliers de luxe connaissant la plus forte croissance et le plus grand succès sur le bassin méditerranéen.

Fois 4 !

Depuis sa création en 2015, SIG a multiplié par quatre sa base d'actifs hôteliers ainsi que sa taille industrielle avec le soutien d'investisseurs de premier plan, dont des fonds gérés par Oaktree Capital Management L.P., ainsi que des fonds gérés par Goldman Sachs Asset Management, Moonstone, Florac et Hermes GPE, qui vendront leurs participations respectives à GIC dans le cadre de cette opération.

Andreas Andreadis et Mathieu Guillemin continueront à diriger SIG en tant que CEOs et Co-Managing Partners, tandis que Stavros Andreadis deviendra Président d'Honneur du groupe.

Pour en savoir plus sur le secteur du luxe avec eToro