Le Groupe Jacquemard s'associe à Euro Capital pour accélérer son développement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Jacquemard, implanté dans les Ardennes et spécialisé dans le second oeuvre (rénovation intérieure, ravalement de façades, isolation par l'extérieur...), accueille Euro Capital, conseillée par Turenne Groupe, comme nouvel actionnaire pour contribuer à son expansion.

Créée il y a 40 ans, cette entreprise familiale regroupe 3 sociétés dont la plus récente a développé une nouvelle activité de rénovation post sinistres qui connaît une croissance forte. Le groupe réalise près de 7 MEUR de chiffre d'affaires essentiellement auprès d'entreprises privées ou publiques mais aussi de particuliers.

Le Groupe Jacquemard ambitionne de poursuivre son développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, avec l'accompagnement de l'équipe Turenne à Metz.

"Fidèle à sa stratégie, Euro Capital a pour objectif d'accélérer la croissance du Groupe Jacquemard et de contribuer, aux côtés de son dirigeant, à le structurer pour franchir une nouvelle étape de son développement" souligne Charles-Henri Booter, Directeur d'Investissement, Groupe Turenne.