Le groupe ING suspend le paiement des dividendes sur ses actions ordinaires

(Boursier.com) — Le groupe ING a pris la décision de suivre les recommandations de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 27 mars 2020 et de suspendre le paiement de dividendes sur ses actions ordinaires jusqu'au 1er octobre 2020 au moins.

"A noter qu'ING est correctement capitalisé, au-delà des exigences réglementaires et conformément aux recommandations de la BCE" souligne le groupe.

"Le Groupe s'est fortement mobilisé ces dernières semaines pour faire face à la pandémie dans tous les pays où il opère. Chez ING en France, des mesures strictes ont été mises en place pour protéger la santé des collaborateurs, limiter la propagation du virus et garantir la continuité de l'activité au service des clients. Grâce à une mobilisation sans faille des équipes, plus de 95% des collaborateurs peuvent désormais télétravailler et continuer ainsi de délivrer la meilleure expérience client possible, tant aux clients de la banque de détail qu'à ceux de la banque de financement et d'investissement" précise la direction de l'établissement.