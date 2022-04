Le Groupe IFOP enrichit son offre avec l'acquisition d'Occurrence

(Boursier.com) — IFOP fait l'acquisition d'Occurrence, institut d'études et de conseil indépendant créé en 1995. Spécialiste de la communication (corporate & marque, analyses médias, communication interne, publique, événementielle, digitale...), Occurrence accompagne les entreprises et les agences en France et à l'international pour évaluer la performance de leurs actions de communication on et off line. Dans le cadre de cette acquisition, le Groupe Ifop intègre également Deep Opinion, filiale d'Occurrence, société de conseil stratégique et opérationnel spécialisée dans la veille digitale, l'influence et l'e-réputation.

L'intégration d'Occurrence et de sa filiale Deep Opinion témoigne une nouvelle fois de la dynamique de croissance engagée par Stéphane Truchi et son équipe de direction. Le Groupe Ifop affirme ainsi son positionnement singulier sur le marché des études basé sur la richesse de ses analyses et la création de valeur depuis 1938.