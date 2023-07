Le Groupe Drouot ouvre son capital à un consortium minoritaire mené par Vesper Investissement

(Boursier.com) — Vesper Investissement et le Groupe Chevrillon annoncent leur prise de participation à hauteur de 30% au sein du capital du Groupe Drouot. Cette opération stratégique permettra de renforcer sa position de leader sur le marché des ventes aux enchères d'objets d'art et de collection en France et à l'international.

Le 6 juillet, les actionnaires du Groupe Drouot, réunis en Assemblée Générale, ont approuvé l'entrée au capital de Vesper Investissement et du Groupe Chevrillon proposée à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Cette opération d'envergure ouvrira une solution de liquidité pour les actionnaires souhaitant céder leurs actions, et donnera au Groupe les moyens d'accompagner les commissaires priseurs qui sont sa force.

L'entrée du consortium au capital de ce fleuron français permettra ainsi de contribuer au rayonnement de l'Hôtel Drouot, de poursuivre les grands projets de développement initiés par le Groupe, notamment l'intensification de sa plateforme digitale et l'extension de ses activités sur toute la chaîne de valeur des ventes aux enchères (stockage, livraison...).

Le consortium, mené par Vesper Investissement, partage avec les actionnaires l'ambition de moderniser le Groupe Drouot pour renforcer sa position de leader sur le marché des ventes aux enchères publiques. Des membres du consortium devraient prochainement intégrer le Conseil d'administration du Groupe.