Le groupe d'assurance NSM acquiert le spécialiste de l'assurance des équipements, Acquis

(Boursier.com) — Acquis , premier fournisseur européen de programmes d'assurance spécialisés pour le marché du financement d'actifs, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue de son acquisition par NSM Insurance Group, un leader mondial de l'assurance spécialisée dont les primes s'élèvent à plus de 1,5 milliard de dollars et qui propose plus de 25 programmes d'assurance de niche. Depuis plus de 30 ans, NSM s'est spécialisé dans l'investissement dans un large portefeuille de compagnies d'assurance aux États-Unis et en Europe.

Acquis a fait l'objet d'un MBO en 2019, lorsqu'elle a été soutenue par l'investisseur privé spécialisé Dunedin LLP. Par la suite, Acquis a été en mesure d'accélérer ses plans de croissance, en triplant la taille de ses équipes, en acquérant 46 clients, en lançant 50 programmes d'assurance supplémentaires et en augmentant son chiffre d'affaires de 47% en l'espace de trois ans.

Ce nouvel investissement permettra à Acquis d'être bien placée pour réaliser ses ambitions de croissance, en développant ses solutions et ses services dans les territoires existants et dans de nouveaux territoires.