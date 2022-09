Le Groupe BPCE rapproche Payplug et Dalenys pour créer la fintech française de référence du marché des paiements en Europe

(Boursier.com) — Payplug , la solution de paiement omnicanal dédiée aux PME et Dalenys, le partenaire de paiement privilégié des grands noms du e-commerce, filiales du Groupe BPCE, unissent leurs forces avec l'ambition de devenir la fintech française de référence du marché des paiements en Europe.

Avec ce rapprochement, le Groupe BPCE franchit une étape majeure de sa stratégie digitale et paiement qui vise notamment à accélérer le développement de ses activités de paiement pour accompagner la digitalisation du commerce. En combinant ces deux fintechs spécialisées dans les services de paiement, le Groupe se dote d'un acteur de premier plan, aux capacités industrielles et d'innovation renforcées et aux expertises complémentaires.

Ainsi, le Groupe BPCE constitue, sous la marque Payplug, le premier acteur français de solutions de paiement pour le commerce digitalisé avec plus de 10 milliards d'euros de volumes de transactions en 2022, près de 400 collaborateurs, 20 000 clients PME (Faguo, La Maison de l'Astronomie) et grands groupes (Maisons du monde, Veepee, kiwi.com).

Payplug, une nouvelle marque qui réunit le meilleur de l'expérience utilisateur et de la performance des paiements

Sous la direction générale d'Antoine Grimaud, co-fondateur historique de Payplug, le nouvel ensemble, rattaché à BPCE Digital & Payments, ancre sa stratégie sur deux facteurs de différenciation, pour le bénéfice des commerçants, e-commerçants et fintechs :

-Le paiement en ligne par carte bancaire, orienté sur la performance et l'optimisation des taux de conversion héritées du savoir-faire de Dalenys dans la maitrise de la donnée et la proximité avec BPCE Payment Services, et une expertise particulière sur des secteurs stratégiques comme la vente de détail, les jeux en ligne ou le voyage ;

-Le paiement omnicanal, conçu avec la volonté de simplifier radicalement les parcours utilisateurs, dans la continuité de l'offre historique de Payplug en e-commerce, désormais étendue au paiement en proximité.

Le nouveau Payplug prend ainsi appui sur l'expertise et la maturité acquises par les deux entreprises depuis leur lancement en 2012 et leur acquisition par le Groupe BPCE en 2017. Reconnu pour sa qualité de service et de relation client, Payplug a conquis le marché des PME pour qui il a simplifié le paiement à travers la compatibilité de ses modules avec plus de 20 plateformes e-commerce ; Dalenys, qui accompagne les grands noms du e-commerce, est reconnu pour sa performance sur les taux d'acceptation en Europe et particulièrement sur le marché français.

Le rapprochement opérationnel de Payplug et Dalenys prend tout son sens dans un contexte dans lequel les attentes des consommateurs finaux convergent en matière de paiement : paiement sans couture, paiement fractionné garanti, le paiement mobile comme Apple pay ou Google pay étant devenus indispensables, les marchands doivent se mettre à niveau rapidement en termes d'expérience d'achat. En toutes circonstances, ils veulent pouvoir le faire simplement, et les fintechs sont une réponse de plus en plus évidente au besoin d'agilité des commerçants de toutes tailles.

Pour Antoine Grimaud, CEO de Payplug, : "Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui que nous unissons les forces de Payplug et de Dalenys pour devenir le partenaire de référence des commerçants, e-commerçants, PME et grands groupes en France mais aussi en Europe. Les complémentarités et les valeurs qui nous rassemblent vont renforcer notre position unique sur le marché. Nos équipes sont prêtes à redéfinir ce qu'est la performance du paiement pour accélérer le développement de nos clients en France et en Europe."

Pour Pierre-Antoine Vacheron, directeur général Paiements du Groupe BPCE : "Avec le rapprochement de Payplug et de Dalenys, le Groupe BPCE franchit une étape importante dans sa stratégie de proposer aux commerçants, directement ou par l'intermédiaire des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, une alternative française leader pour la digitalisation du commerce. Fort de ses savoir-faire combinés, de ses 400 collaborateurs et de sa taille critique, le nouveau Payplug renforce encore sa pertinence sur le marché des paiements, et peut profiter à plein des synergies avec l'ensemble des expertises de BPCE Digital & Payments, avec toujours la même exigence d'excellence et de performance."