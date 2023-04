Le Groupe BDR Thermea a acquis une participation majoritaire dans la société Eurevia

(Boursier.com) — Le Groupe BDR Thermea, un des principaux fabricants mondiaux de solutions intelligentes de climatisation intérieure, a acquis une participation majoritaire dans la société de chauffage et de climatisation Eurevia, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de transition énergétique pour les nouvelles constructions.

Eurevia est l'un des principaux développeurs et fabricants français de systèmes de chauffage et de climatisation par gaine pour les nouvelles constructions résidentielles et commerciales, ainsi que pour les navires de croisière. L'entreprise, qui emploie 40 personnes et commercialise ses solutions en France, en Belgique et en Suisse, continuera d'opérer sous son propre nom, en tant que filiale de BDR Thermea France.

Cette acquisition permet au Groupe BDR Thermea d'étoffer son portefeuille de solutions de transition énergétique, en offrant à ses clients une solution intégrée combinant la technologie à faible émission de carbone des pompes à chaleur et la haute efficacité de la technologie des ventilo-convecteurs.