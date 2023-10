Le Groupe Altitude poursuit sa stratégie d'émergence de nouveaux opérateurs télécoms avec l'acquisition de Netwo

(Boursier.com) — Avec l'acquisition de Netwo, le Groupe Altitude poursuit sa stratégie d'émergence de nouveaux opérateurs télécoms. Cette union entre le Groupe Altitude, l'un des leaders français des télécoms, et Netwo, la référence émergente de la telecom-tech, a pour objectif de favoriser un marché des télécoms B2B plus ouvert et équilibré, alors qu'actuellement, quatre opérateurs nationaux contrôlent 90% du marché français de la connectivité B2B.

Grâce à cette acquisition, le Groupe Altitude consolide sa position sur ce marché et s'engage à transformer le secteur. En intensifiant ses investissements SI et télécoms, il vise à proposer des offres innovantes répondant aux besoins d'agilité et de compétitivité des opérateurs et intégrateurs télécoms.

Netwo, au sein du Groupe Altitude, continuera de se concentrer sur le développement et la commercialisation de sa solution en mode Saas dédiée aux opérateurs et intégrateurs télécoms. Sous la direction de Bruno Veluet et Iga Byczkowska, Netwo contribuera également aux initiatives d'innovation au sein du Groupe.