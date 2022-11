Le gouvernement annonce une aide à l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les petites stations-service indépendantes

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, annoncent le renforcement des aides aux petites stations-service indépendantes, afin d'accélérer leur modernisation, au service de la transition énergétique.

Dès le 22 août dernier, une première aide a été mise en place pour permettre aux petites stations-service d'appliquer la remise carburants jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette subvention, d'un montant de 3.000 euros ou 6.000 euros selon le volume mensuel moyen de carburant vendu en 2021, a d'ores et déjà permis de soutenir 880 stations-services : 580 petites stations vendant moins de 500 hL de carburant par mois et 290 stations vendant plus de 500hL de carburant par mois.

Enveloppe ouverte

Une seconde aide est mise en oeuvre pour moderniser les petites stations-services et confirmer leur rôle essentiel dans l'électrification des mobilités. Grâce aux crédits de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, une enveloppe de 10 ME est ouverte pour cofinancer le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les stations-service indépendantes.

Les stations vendant moins de 2.500 m3 de carburant par an, soit plus de 4.000 stations-services, seront éligibles à cette aide. La borne de recharge devra être installée dans une station-service indépendante et localisée dans une commune de densité intermédiaire ou rurale selon la grille communale de densité à 7 niveaux de l'INSEE.

Cofinancement de l'Etat

Ces stations pourront solliciter un cofinancement de l'Etat à hauteur de 60 à 70% du coût de l'installation, selon la puissance des bornes installées (50 ou 150 Kw). Aux financements apportés par l'Etat, peuvent s'ajouter les financements mobilisables dans le cadre des programmes de certificats d'économie d'énergie (CEE).

L'aide devra être demandée auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Celle-ci ouvrira un dispositif de guichet à partir du 1er décembre.

Les aides pourront être versées un mois après la validation des dossiers déposés...

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a déclaré : "Comme nous nous y étions engagés cet été devant le Parlement, qui avait voté une enveloppe budgétaire à cet effet, le Gouvernement va aider les petites stations-services indépendantes, notamment en zone rurale, à effectuer leur transition énergétique".