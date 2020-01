Le gantier français Racer se renforce et accueille 123 IM à son capital

(Boursier.com) — Propriété d'Upperside Capital Partners (Philippe Veran et Bruno Thevenet) depuis 1998 et dirigée depuis 2014 par Florent Katchikian et David Dubruque, RACER, gantier français créé en 1927, se renforce avec l'entrée à son capital du fonds LinkSport Capital géré par 123 IM. Cette opération s'accompagne d'une montée au capital des deux dirigeants actuels...

RACER a tout d'abord marqué l'histoire du ski dans les années 60-70. Depuis 2014, grâce à un forte capacité d'innovation (développement d'un gant chauffant intelligent) et des diversifications, RACER est devenu un leader du gant moto, du gant vélo et de la protection du cycliste et plus récemment un acteur remarqué du gant d'équitation.

En bénéficiant du savoir-faire de nouveaux actionnaires, RACER(R) ambitionne :

-d'accélérer son développement, notamment à l'international (Europe, Canada et Asie) ;

-de renforcer sa R&D pour maintenir son niveau d'innovation ;

-de continuer de diversifier sa gamme de produits.