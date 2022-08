Le fonds souverain norvégien a perdu 174 milliards de dollars au premier semestre !

(Boursier.com) — 174 milliards de dollars ! Un montant impressionnant qui ne correspond pas aux bénéfices d'Apple ou de Saudi Aramco. Il s'agit en effet de la perte essuyée par le fonds souverain norvégien au premier semestre. "Le marché a été caractérisé par des taux d'intérêt en hausse, une inflation élevée et la guerre en Europe", a déclaré Nicolai Tangen, le directeur général de la Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds. "Les valeurs technologiques se sont particulièrement mal comportées avec un rendement de -28%". Dans l'ensemble, bien que négatif à hauteur de 14,4%, le rendement total du fonds était supérieur de 1,14 point de base à celui de l'indice de référence par rapport auquel il se mesure.

Au premier semestre, le 'Government Pension Fund-Glob' a perdu 17% sur les actions, qui constituent l'essentiel de ses investissements, et 9,3% sur les obligations. Tous les secteurs dans lesquels le fonds investit ont enregistré des rendements négatifs sur les six premiers mois de l'année, à l'exception de l'énergie, où les rendements ont atteint 13% en raison de la flambée des prix du pétrole et du gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Norvège a décidé le 27 février de retirer les actifs russes du fonds en réponse à la guerre en Ukraine, mais a rencontré des problèmes dans la mise en oeuvre de sa sortie du pays après que la Russie eut interdit aux étrangers d'exécuter des transactions sur ses marchés boursiers.

Le patrimoine immobilier non coté du fonds a en revanche progressé de 7,1% sur la période, dopé par la logistique.

Fondé en 1996, le fonds pèse plus de 1.300 milliards de dollars. Il investit les revenus du secteur pétrolier et gazier norvégien et détient des participations dans plus de 9.300 sociétés dans le monde, soit 1,3% de toutes les actions cotées. Au total, 68,5% du fonds étaient investis en actions à fin juin, 28,3% en obligations, 3,0% en immobilier non coté et 0,1% en infrastructures d'énergies renouvelables non cotées.