Le FIDA investit davantage contre la pauvreté rurale et la faim

(Boursier.com) — Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a émis début avril son tout premier placement privé en euros, d'un montant de 65 millions d'euros, pour quatre fonds de pension en Allemagne, dont Hamburger Pensionskasse (HPK) est le principal investisseur. HPK est la plus grande société allemande de fonds de pensions, et collabore avec le secteur de l'alimentation, des boissons et du commerce de détail du pays.

Cet investissement permettra au FIDA d'aider des milliers de petits exploitants vivant dans les zones rurales des pays en développement, ainsi que leurs familles, à s'adapter aux changements climatiques, à augmenter leur production et à accéder plus facilement aux filières et aux marchés, dans un contexte où ces populations rurales sont touchées de plein fouet par la hausse des prix des aliments, des engrais et de l'énergie et par les phénomènes climatiques extrêmes.

"Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à HPK, un fonds de pension qui, comme le FIDA, vise à obtenir des résultats durables sur le long terme. Cet investissement aidera les petits exploitants des pays en développement, qui produisent un tiers des produits alimentaires de la planète, à gagner décemment leur vie", a déclaré Natalia Toschi, responsable des services de trésorerie au FIDA. "Les objectifs que nous partageons avec l'équipe établie à Hambourg ont été un moteur considérable à l'appui de la réalisation de cet investissement phare, malgré la volatilité persistante des marchés actuels."

Pour en savoir plus sur la FoodTech avec eToro