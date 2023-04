Le FC Barcelone obtient un financement de 1,45 MdE pour rénover son stade

(Boursier.com) — Le FC Barcelone va pouvoir rénover son Camp Nou. Le club catalan a obtenu un financement de 1,45 milliard d'euros auprès de 20 investisseurs pour son projet 'Espai Barça'. Le Club commencera à rembourser le prêt une fois les travaux du stade terminés, en utilisant les revenus générés par le Spotify Camp Nou, qui devraient être d'environ 247 millions d'euros par an. Il devrait être totalement remboursé au bout de 24 ans. Les actifs du club n'ont pas été utilisés comme garantie et aucune hypothèque n'a été contractée sur le stade, a précisé le club catalan. Les travaux de rénovation doivent débuter à la fin de la saison actuelle et être achevés en juin 2026..

