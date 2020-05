Le comparateur en ligne d'assurance de prêt Magnolia renforce son équipe de direction

Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — Le courtier et comparateur en ligne d'assurance de prêt immobilier Magnolia a annoncé la nomination de Ludovic Magnin au poste de Directeur Général à compter du 11 mai 2020.

Quelques mois après l'entrée du fonds d'investissement Qualium au sein de son capital, Magnolia.fr renforce ainsi son équipe de direction aux côtés du PDG Gérald Loobuyck. Ludovic Magnin aura pour fonction de piloter le développement du groupe axé sur l'innovation et les services digitaux.

Actuaire diplômé de l'Institut de Sciences Financière et d'Assurance (ISFA), Ludovic Magnin a évolué pendant plus de vingt ans au sein du groupe Verspieren. Depuis 2012 il en était le Secrétaire Général avec la responsabilité des fonctions centrales et en charge du pilotage des projets de croissance et de transformation.