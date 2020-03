Le carnage se poursuit à Wall Street !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après 15 minutes d'interruption, les échanges viennent de reprendre à Wall Street. Et le carnage se poursuit avec les trois grands indices qui abandonnent près de 12%... moins de 24 heures après que la Fed eut baissé ses taux de 100 points de base et une reprise de ses achats d'actifs. Un vent de panique souffle dans les salles de marché et une baisse de 13% du S&P 500 entraînerait une nouvelle activation des coupe-circuits pendant 15 minutes supplémentaires. Le Dow Jones abandonne pour le moment près de 12%, sa plus forte chute depuis 1987 !