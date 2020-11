Le CAC40 bondit, Wall Street flambe !

Le CAC40 bondit, Wall Street flambe !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le CAC40 accroît ses gains (+2,26%) en fin de séance alors que Wall Street pointe également en très forte hausse en début de journée outre-Atlantique. Le Dow Jones et le S&P500 gagnent plus de 2% alors que le Nasdaq flambe de près de 4%. Toujours incertaine, la course à la Maison-Blanche semble petit à petit se dégager pour Joe Biden. La directrice de campagne de M. Biden, Jen O'Malley Dillon, vient par exemple d'indiquer : "Nous croyons que nous sommes sur un chemin clair vers la victoire d'ici cet après-midi".

Dans un Tweet dont il a le secret, Donald Trump avait quelques minutes plus tôt indiqué : "Hier soir, j'étais en tête, souvent solidement, dans de nombreux États clés, dans presque tous les cas dirigés et contrôlés par des démocrates. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie, au fur et à mesure que les bulletins de vote surprise étaient comptés. TRÈS ÉTRANGE, et les "sondeurs" se sont complètement et historiquement trompés !".

S'il faudra sans doute encore patienter plusieurs heures, voire quelques jours, pour connaître le nom du prochain président américain, les marchés semblent désormais clairement parier sur une victoire du candidat démocrate. Trump n'a toutefois pas encore dit son dernier mot alors qu'il a promis de contester les résultats de l'élection jusque devant la Cour suprême.