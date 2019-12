Le cabinet d'avocats Pomerantz intente une action pour fraude liée à des valeurs mobilières contre Danske Bank

Crédit photo © Reuters

Pomerantz LLP annonce avoir engagé une action en justice pour fraude liée à des valeurs mobilières au nom de plusieurs dizaines d'investisseurs institutionnels conjointement avec l'ISAF-Danske Coalition (International Securities Associations and Foundations Management Company for Damaged Danske Investors).

La plainte a été déposée le 27 décembre 2019 auprès du tribunal de district de Copenhague au Danemark, par le cabinet d'avocats danois Németh Sigetty Advokatpartnerselskab, l'avocat de la coalition au Danemark. La coalition est également représentée par un éminent consortium de cabinets d'avocats américains, allemands et néerlandais spécialistes des litiges en matière de valeurs mobilières, ainsi que par des experts juridiques et financiers de premier plan.

"Dans le cadre de ce scandale de blanchiment de capitaux très médiatisé, et pour le premier dépôt de plainte, l'ISAF-Danske Coalition a été mandatée par des dizaines d'investisseurs institutionnels dont les pertes totalisent environ 1,5 milliard de DKK" commente l'établissement.

Jeremy Lieberman, Associé directeur chez Pomerantz LLP a déclaré : "Le blanchiment de capitaux opéré au sein de Danske a occasionné des pertes aux investisseurs institutionnels qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. La responsabilité et les préjudices énormes causés aux investisseurs par ce blanchiment de capitaux estimés à 200 milliards de dollars exige une réparation pécuniaire substantielle. Alors que sur les marchés américains, les investisseurs sont assurés d'être dédommagés des pertes subies en raison d'une fraude liée à des valeurs mobilières, il en est tout autrement au Danemark et dans d'autres pays d'Europe continentale. Nous espérons que cette action servira de paradigme aux investisseurs souhaitant obtenir réparation de fraudes impactant les marchés internationaux, quelle que soit la juridiction."

L'action est intentée au nom de dizaines d'investisseurs institutionnels qui gèrent des billions d'euros d'actifs, notamment des fonds de pension et des institutions du Trésor au niveau des États et des gouvernements, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs et de placements aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Suède, au Luxembourg, en Norvège, en Autriche, en Allemagne, en France, au Portugal, en Espagne, en Australie et ailleurs.

Jennifer Pafiti, associée et responsable du service Clients, souligne que "l'action organisée et intentée par Pomerantz au nom de ses clients démontre l'engagement du Cabinet à obtenir réparation pour ses clients, indépendamment de la juridiction. Cette action constitue pour nous une première étape visant à tenir pour responsable Danske Bank, la plus grande banque du Danemark, de ce scandale de blanchiment de capitaux sans précédent qui a occasionné des centaines de milliards de dollars de pertes aux investisseurs."