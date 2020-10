LBO France prend une participation majoritaire au capital de Prenax

(Boursier.com) — LBO France, via son fonds Small Caps Opportunities II, annonce prendre une participation majoritaire au capital de la société française Prenax. Cette prise de participation est réalisée de manière concomitante avec l'acquisition des activités de gestion d'abonnements de LM Information ("LM"), basée en Finlande, et du rachat de l'une de ses filiales aux Etats-Unis ("LM Inc").

Cette opération, réalisée aux côtés de l'équipe de management de Prenax qui réinvestit de manière significative avec le soutien d'Andera Partners, permettra à la société de devenir le premier acteur européen indépendant du secteur.

Prenax est une entreprise de business process outsourcing fondée en 1993, proposant à ses clients - principalement des grandes entreprises, mais aussi des organismes publics et acteurs académiques - la prise en charge de l'ensemble du cycle de vie de l'abonnement, depuis la commande et son règlement jusqu'à la facturation, via son extranet propriétaire. Présente en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au sein des quatre pays nordiques, Prenax a effectué près de 10 acquisitions depuis 2007 et réalise près de 140 millions d'euros de volume d'affaires.

C'est dans le cadre de l'acquisition des actifs de gestion d'abonnements de LM, société basée en Finlande, que s'inscrit l'opération d'investissement de LBO France. Avec 110 millions d'euros de volume d'affaires, LM est le quatrième acteur européen du marché, présent dans une dizaine de pays, notamment auprès des acteurs académiques et publics, et des entreprises privées dans une moindre mesure.

Cette opération de consolidation permet à Prenax de devenir le leader européen du procurement de sources d'information pour les entreprises, ainsi que les clients publics et académiques. Les deux sociétés sont très complémentaires géographiquement en particulier en Espagne, Belgique et aux Pays-Bas avec de nombreuses synergies attendues. D'autres opérations de croissance externe visant des acteurs locaux sont prévues dont une en Australie qui sera finalisée d'ici la fin de l'année.

Avec le soutien de LBO France, l'équipe de management de Prenax, emmenée par Jérôme Conquet, réinvestit de manière significative dans le nouveau groupe avec, à ses côtés depuis trois ans, Andera Partners.