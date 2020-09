LBO France et EI-Capital cèdent EI-Technologies à Cognizant

(Boursier.com) — LBO France et EI-Capital annoncent avoir cédé 100% du capital d'EI-Technologies, groupe français de conseil en technologies numériques et partenaire Salesforce, à Cognizant (Nasdaq-100 : CTSH).

Cognizant indiquait dans son communiqué du 4 février que cette acquisition permet de renforcer les compétences Salesforce de Cognizant au niveau mondial et d'accroître les ressources destinées à ses clients en Europe. Plus de 300 collaborateurs ont rejoint les effectifs de Cognizant à la clôture de l'opération.

Le capital d'EI-Technologies était détenu à hauteur de 29% par ses fondateurs et managers au travers d'EI-Capital et de 71% par le FPCR Innovation III géré par l'équipe Venture de LBO France.

Fondé en 2008 par Bechara Raad, Jean de Lasa et Pierre Sarrola, EI-Technologies est un Platinum partner de Salesforce et son centre de formation EI-Institut est l'un des plus importants centres de formation Salesforce en France. Parmi ses clients, figurent de grandes entreprises du CAC 40 dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des services collectifs, ou encore des services financiers et du luxe. Outre son expertise Salesforce, le groupe est également spécialisé dans la mise en oeuvre de plateformes collaboratives et le conseil en systèmes d'information.