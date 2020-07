LaSalle acquiert un nouvel immeuble dans le 9e arrondissement de Paris

(Boursier.com) — LaSalle Investment Management, un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs immobiliers, confirme sa confiance dans le 9e arrondissement de Paris en investissant dans un nouvel immeuble de bureaux, un bâtiment Art déco de près de 1.500 m2 en plein coeur de "SoPi", le quartier parisien en vogue situé au sud de Pigalle.

Situé au 48 rue La Bruyère, en plein coeur de "SoPi" (acronyme de "South Pigalle"), entre les stations de métro Blanche et Trinité d'Estienne d'Orves, l'immeuble développe 1.440 m(2) sur six étages et un niveau de sous-sol.

Construit dans les années 1930 par la Compagnie Auxiliaire de Navigation, le bâtiment se distingue par son architecture Art déco et ses attributs atypiques comme son grand escalier, son ascenseur vintage, ses espaces sous verrière ou son bunker au sous-sol. Le bâtiment affiche un excellent capacitaire et dispose de plateaux flexibles, efficaces et lumineux agrémentés de terrasses en superstructure, ce qui lui confère une dimension institutionnelle.