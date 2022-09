Lancement des solutions de développement durable d'Eurofins

(Boursier.com) — Le changement climatique, la déforestation, la pollution et les déchets signifient que la durabilité est devenue l'un des sujets mondiaux les plus importants. L'impact du changement climatique étant un sujet de préoccupation majeur pour les autorités et consommateurs, les entreprises doivent adopter des stratégies qui leur permettent de proposer des produits durables.

L'objectif d'Eurofins Sustainability Solutions est de rassembler un large éventail d'entreprises d'Eurofins avec des offres de développement durable "en un seul endroit", pour permettre aux clients mondiaux de bénéficier des avantages du réseau Eurofins des solutions leaders du marché pour contribuer à la durabilité des produits et de l'entreprise.

Les services de développement durable sont fournis à travers le réseau mondial d'Eurofins, avec les entreprises d'Eurofins offrant une large gamme de solutions abordant, entre autres, les microplastiques, les émissions, la chimie, les services d'analyse des eaux usées, de biodégradabilité et d'écotoxicité, audits de la chaîne d'approvisionnement, analyse du cycle de vie, certification végétalienne, évaluations de la recyclabilité, et plus encore...

L'équipe d'Eurofins Sustainability Solutions peut connecter les clients à l'entreprise Eurofins concernée qui a les bonnes solutions pour répondre à leurs besoins en matière de durabilité.

Pour les entreprises qui commencent leur parcours vers le développement durable, les experts en développement durable d'Eurofins proposent une vidéo-consultation et peut aider les entreprises à développer une stratégie et une feuille de route pour atteindre leurs objectifs de durabilité.