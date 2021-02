Lancement d'AuxinéA, société de conseil & services dédiée aux coopératives agricoles et aux entreprises de l'agroalimentaire

Lancement d'AuxinéA, société de conseil & services dédiée aux coopératives agricoles et aux entreprises de l'agroalimentaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société de conseil créée sous l'impulsion d'Unigrains, AuxinéA a pour mission d'accompagner les groupes coopératifs agricoles et les entreprises de l'agroalimentaire pour les aider à apporter des réponses pragmatiques et adaptées aux enjeux financiers, d'organisation et de gouvernance auxquels elles font face.

Dans le contexte actuel de profonde mutation impactant les modèles économiques et organisationnels de ces entreprises, AuxinéA propose une offre de prestations de conseil, d'accompagnement et de services, spécialisée et adaptée à leurs problématiques, dans le respect de leur ADN et de leurs valeurs.

AuxinéA intervient dans le cadre de missions ponctuelles ou récurrentes dans les domaines d'expertise suivants, qui seront amenés à s'élargir dans le temps :

-Structuration financière, financement et trésorerie

-Planification financière, contrôle de gestion et optimisation des processus

-Gestion des risques financiers

Dirigée par Catherine Requier, forte de 15 ans d'expérience professionnelle dont une dizaine passée au sein des directions financières de groupes coopératifs tels que Limagrain ou Tereos, AuxinéA bénéficie de l'expérience et du réseau du Groupe Unigrains, tout en agissant en complète indépendance, pour servir l'intérêt exclusif de ses clients.

AuxinéA s'adapte aux besoins et particularités de ses clients grâce à la conjonction des atouts suivants :

-Spécialiste sectoriel : réelle connaissance des spécificités des mondes agricole et agroalimentaire

-Expérience, savoir-faire et expertise : apportés par des experts ayant occupé des postes opérationnels

-Fiabilité et pragmatisme : approche sur-mesure et en adéquation avec les exigences du client

-Large domaine d'interventions : permettant une approche transverse et complète

-Mode opératoire adapté à chaque mission : dans une philosophie générale de transmission

Catherine Requier, Directrice Générale d'AuxinéA, déclare : "AuxinéA se distingue par sa très grande proximité avec le monde agricole et la compréhension de ses spécificités. C'est en mettant en avant notre ADN commun que nous souhaitons nous positionner auprès des Directions Générales et Directions Financières et les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins, en prenant soin, lorsque cela est possible, de transmettre du savoir-faire aux équipes en place."