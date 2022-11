Lagardère Travel Retail : du nouveau dans le métro

(Boursier.com) — RATP Travel Retail poursuit la transformation de son offre de commerces et de services sur le réseau du métro et du RER parisien en attribuant à Lagardère Travel Retail France le premier lot des boutiques du quotidien, un "convenience store" taillé sur mesure pour répondre aux attentes des voyageurs.

Avec une offre alimentaire pour toutes les envies de la journée et une offre de dépannage accessible, la boutique du quotidien - développée avec les enseignes de proximité RELAY, monop' et monop' Daily - permet de faciliter la vie des voyageurs et citadins pressés en quête d'un peu (plus) de sérénité.

Les boutiques du quotidien : un commerce qui s'adapte au tempo des urbains

Ce concept a été créé spécifiquement pour les transports en commun franciliens afin de proposer un commerce malin et inventif qui sait adapter son offre de produits et services au tempo des urbains. Il privilégie des achats plus spontanés et transforme la routine du quotidien en un rituel plaisir.

Un concept testé par RATP Travel Retail (Etude Potloc) validé auprès de plus de 1.000 voyageurs et qui répond à la fois :

- À des besoins fonctionnels : le croissant chaud du matin, que l'on déguste sur le quai du RER ou les courses du dîner pour sauver la soirée ;

- À une dimension émotionnelle avec des achats spontanés pour faire ou se faire plaisir : fleurs, beauté, cadeaux, etc.

- Sans oublier une dimension plus servicielle : recharger son téléphone, récupérer ses courses ou ses colis dans des consignes Click N'Collect, etc