Laforêt élue 'Meilleure Franchise de l'Année 2021-2022 ' dans la catégorie 'Immobilier'

(Boursier.com) — 1er réseau français de créateurs d'agences immobilières franchisées, Laforêt décroche pour la 3e année consécutive le prix de la "Meilleure Franchise" dans sa catégorie. Une consécration pour ses quelque 4.500 collaborateurs, qui récompense une nouvelle fois la qualité des services proposés et l'attention toute particulière portée à l'innovation. Récemment, l'enseigne a également obtenu le titre de la "Meilleure Relation Client 2021-2022" et de la "Meilleure Chaîne de Magasins 2021-2022", toutes catégories confondues, avec un score de 9,85/10. Réseau omnicanal, Laforêt est aujourd'hui très avancé dans l'alliance de l'expertise, du conseil et des nouvelles technologies.