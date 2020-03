La Varappe : Phitrust participe à sa nouvelle augmentation de capital de 4,3 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Phitrust, avec Amundi, BNPP AM et France Active, actionnaires de La Varappe, s'engagent dans une nouvelle augmentation de capital de 4,3 ME. Premier investisseur historique en 2007, Phitrust, à travers Phitrust Partenaires Europe, réinvestit 1 ME, confirmant ainsi son engagement de 12 ans aux côtés de l'équipe de La Varappe.

A l'heure où l'Etat français annonce vouloir créer 100.000 emplois supplémentaires en insertion, La Varappe confirme son ambition de participer à la consolidation nationale du secteur de l'IAE. Sa croissance en termes d'activité et d'impact prouve toute la pertinence de la stratégie d'investissement et d'accompagnement de Phitrust, alignée sur sa mission d'inclusion...