La valeur du portefeuille de Temasek atteint un niveau record

(Boursier.com) — Temasek Holdings, société d'investissement singapourienne, a réalisé son meilleur exercice depuis 2010 sur les douze mois clos fin mars avec un rendement de 25%. Une performance, tirée par l'envolée des places boursières, qui efface la baisse de 2,3% essuyée lors du millésime précédent.

La valeur nette du portefeuille de Temasek a atteint le niveau record de 381 milliards de dollars singapouriens (282 milliards de dollars) à la fin mars, contre 306 M$S un an plus tôt. La Chine reste son plus grand marché avec des investissements représentant 27% du portefeuille, suivie de Singapour avec 24%. Les Amériques ont représenté la plus grande part des nouveaux investissements au cours de l'année, et constituent désormais 20% du portefeuille. Le rendement annualisé sur 10 ans du fonds atteint désormais 7%.

Niveau sectoriel, les investissements dans les services financiers, notamment BlackRock et Visa, représentent désormais 24% du portefeuille, contre 23% en 2020. Les entreprises de télécommunications, de médias et de technologie constituent 21% des investissements. Enfin, les opérations non cotées, qui représentaient 48% des actifs l'année précédent, s'élèvent désormais à 45%.

"Nous nous attendons à ce que l'économie mondiale se redresse régulièrement", a déclaré le directeur général de Temasek International, Fock Wai Hoong, ajoutant que le rythme de la reprise était inégal en raison des différents déploiements de vaccins. "En outre, l'incertitude demeure autour de la virulence des nouvelles variantes de Covid-19 et il y a une incertitude géopolitique supplémentaire alors que les tensions se poursuivent entre la Chine et les États-Unis."