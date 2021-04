La SNCF négocie la vente de sa filiale Ermewa au duo CDPQ / DWS

La SNCF négocie la vente de sa filiale Ermewa au duo CDPQ / DWS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme pressenti, la SNCF est entrée en négociations exclusives avec un consortium constitué de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) et d'un fonds géré par DWS pour la cession éventuelle de sa filiale Ermewa. Avec un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros, un EBITDA de 271 ME en 2020, une flotte de 100.000 matériels et 1 200 employés, le Groupe Ermewa est un leader des services de location de wagons de fret et de conteneurs-citernes. Présent dans 80 pays, le Groupe est un spécialiste de la conception, de l'optimisation et de la gestion d'actifs stratégiques pour la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'offre du consortium pourrait donner lieu à la conclusion d'accords définitifs une fois que les procédures usuelles d'information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe SNCF et d'Ermewa auront été menées à leur terme. La réalisation de cette opération devrait notamment être soumise à l'autorisation de certaines autorités de la concurrence, dont la Commission européenne, et du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

Aucun détail financier n'a été communiqué mais le quotidien 'Les Echos' a évoqué en milieu de semaine un montant de 3,3 milliards d'euros.

À l'issue de la transaction, le capital du Groupe Ermewa serait détenu en co-contrôle à parts égales entre la CDPQ et DWS.