La plus grosse IPO de l'histoire en Inde est en marche

(Boursier.com) — La bataille fait rage entre les grandes banques d'affaires mondiales. Toutes veulent travailler sur ce qui devrait constituer la plus importante introduction en bourse de l'histoire indienne. Dans le cadre d'un vaste programme de privatisation, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi souhaiterait lever entre 800 et 900 milliards de roupies (entre 11 et 12,2 Mds$) en mettant sur le marché environ 10% du capital de Life Insurance Corp. Selon les sources de 'Bloomberg', Goldman Sachs, JPMorgan Chase, ICICI Securities, Citigroup ou encore Nomura figurent parmi les banques retenues. Les dix établissements sélectionnés (sur les 16 en lice) s'engageraient auprès des investisseurs à partir de septembre, alors que la cotation potentielle serait envisagée entre janvier et mars de l'année prochaine.

Life Insurance est la plus grande compagnie d'assurance indienne avec plus de 34.000 MdsR (461,4 Mds$) d'actifs. Elle possède une filiale à Singapour et des coentreprises à Bahreïn, au Kenya, au Sri Lanka, au Népal, en Arabie saoudite et au Bangladesh. Dans une note datant de quelques mois, les analystes de Jefferies India estimaient que LIC pourrait être valorisé jusqu'à 260 Mds$, sur la base de ses actifs sous gestion et en utilisant les assureurs du secteur privé comme référence. Reliance Industries est actuellement la plus importante société cotée en Inde avec une valeur de marché d'environ 183 Mds$.

"Plusieurs variables doivent être réunies, notamment une conjoncture extérieure favorable, des changements réglementaires dans les lois sur l'assurance et une bonne compréhension des activités de la LIC", explique Karthik Srinivasan, vice-président senior chez ICRA. Néanmoins, "avec le monde inondé de liquidités et seulement quelques compagnies d'assurance cotées en Inde, contrairement au secteur bancaire dans lequel il y a beaucoup de choix, nous devrions avoir une bonne demande pour l'introduction en bourse".