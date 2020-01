La plateforme d'open banking Tink lève 90 ME pour soutenir son expansion européenne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tink annonce aujourd'hui une levée de fonds de 90 ME. Cette levée de fonds, qui fait suite à celle de 56 ME en février 2019, est la plus importante réalisée par Tink à ce jour.

Cet apport de fonds soutiendra l'expansion continue de Tink à travers l'Europe et le développement de sa plateforme d'open banking qui permet aux banques, fintech et start-up de développer des services financiers basés sur les données.

Grâce à une seule API, Tink permet à ses clients d'accéder à des données financières agrégées, d'initier des paiements, d'enrichir leurs transactions et de créer des outils de gestion financière personnelle. La technologie et la connectivité de Tink alimentent certaines des plus grandes banques et fintech du monde, parmi lesquels PayPal, Klarna, NatWest, ABN AMRO, BNP Paribas Fortis et Nordea. La plateforme d'open banking est également utilisée par plus de 4.000 développeurs.

Le tour de table co-dirigé par Dawn Capital, HMI Capital et Insight Partners permettra à Tink, la principale plateforme européenne d'open banking, connectée à plus de 2.500 banques qui touchent plus de 250 millions de clients bancaires à travers l'Europe, d'accélérer sa croissance paneuropéenne et d'élargir son offre de produits.