La MIF apporte son soutien à l'Institut Pasteur dans son combat contre le COVID-19

La MIF apporte son soutien à l'Institut Pasteur dans son combat contre le COVID-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fortement engagée en faveur de l'économie sociale et solidaire, la MIF a décidé de se mobiliser pour faire face cette situation de crise sans précédent, à la fois sanitaire, économique et sociale. Parce qu'il est primordial d'agir d'abord sur le plan médical, la mutuelle a choisi d'apporter son soutien à la recherche, avec un don de 75.000 euros en faveur de l'Institut Pasteur. Celui-ci permettra notamment de soutenir les différentes orientations scientifiques des équipes de recherche : développement de tests diagnostics, recherche épidémiologique, connaissance du virus et de sa pathogénèse, modélisation d'évolution de l'épidémie et des différentes stratégies de contrôle, recherche et le développement de candidats traitements et candidats vaccins, etc...