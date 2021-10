La hausse de l'inflation vue comme le principal risque pour les investissements des Français

(Boursier.com) — eToro dévoile la deuxième vague de son baromètre trimestriel mesurant le point de vue des investisseurs particuliers français vis à vis de l'investissement. Si le retour de l'inflation et le ralentissement de l'économie semblent être synonyme de prudence chez les Français, ils ne semblent pour le moment pas assombrir pour autant les perspectives en matière d'investissement. Plus de la moitié des Français déclare ainsi son intention d'investir le même montant au cours des 12 prochains mois (56%). C'est 3 points de plus que depuis la première vague.

Alors que la première vague du baromètre révélait un certain pessimisme sur l'état de l'économie en France, on observe désormais un léger rebond. Si moins d'un Français sur deux (49%) interrogé lors de la première vague avait confiance dans l'économie française, ils sont désormais 54% à se montrer confiants. Cette tendance se confirme à l'échelle européenne, comme en Italie (de 35% lors de la première vague à 41%) ou au Danemark (89%), de façon plus importante encore, alors que la tendance est inversée dans certains pays anglophones, notamment aux Etats-Unis où la confiance perd 10 points depuis la première vague (43%) et au Royaume-Uni où la confiance perd 5 points (48%).

L'augmentation du taux de vaccination en France ainsi que la réouverture de l'économie peuvent expliquer la sensible hausse qui s'observe également sur les attentes des Français. En effet, pour 44% d'entre eux, la situation de l'économie française va s'améliorer. Ils étaient 38% à le penser lors de la première vague.

De la même façon, alors que l'on pourrait observer la traduction d'une certaine prudence liée à l'inflation, on note à l'inverse une démarche optimiste des investisseurs, qui espèrent l'inflation temporaire et misent davantage sur une reprise de l'économie. C'est le cas par exemple du marché immobilier. Alors que les prix continuent d'augmenter, la confiance dans ce marché, elle, se stabilise chez les Français (78%) et plus de la moitié (51%) estime que ce secteur tend à s'améliorer dans les 12 prochains mois.

Malgré cette confiance dans l'économie, seuls 19% d'entre eux prévoient d'investir davantage au cours des 12 prochains mois, estimant que plusieurs risques demeurent importants pour leurs investissements dont les deux principaux : la hausse de l'inflation (42%) et l'état de l'économie mondiale (34%).

Toujours selon le baromètre d'eToro, les secteurs pour lesquels les Français éprouvent traditionnellement un certain scepticisme semblent gagner en popularité. Ainsi, le secteur de la santé paraît désormais légèrement devancer les technologies pour les investisseurs particuliers, avec davantage d'opportunités. Cette tendance peut s'expliquer par un nouvel optimisme français lié à l'évolution de la situation sanitaire. Le secteur bancaire perd à l'inverse deux points (56%), au profit des plateformes d'investissement en ligne (45%, en hausse d'un point).

Dans le même sens, pour les matières premières, les Français maintiennent leur préférence pour l'or (37%) contre 20% pour le pétrole. Un investissement surprenant pour l'analyste des marchés globaux d'eToro Ben Laider, qui décrit à la fois un affaiblissement du marché de l'or et une importante performance sur le marché du pétrole.

Toutefois, les tendances d'investissement se maintiennent et malgré les risques pressentis, 63% des Français n'entendent pas repositionner leur portefeuille.

Le baromètre d'eToro révèle par ailleurs des tendances différenciées chez les jeunes investisseurs. Les secteurs d'investissement sont différents de ceux de leurs aînés. 36% des investisseurs âgés de 18 à 34 ans favorisent leurs placements dans les cryptomonnaies contre 25% des 35-44 ans et jusqu'à seulement 3% chez les investisseurs de plus de 55 ans. Parallèlement, la tech demeure le principal centre d'intérêt des jeunes générations (40%) contre 33% en moyenne.

Ils sont également plus confiants et plus optimistes que leurs aînés. En effet, concernant la sécurité de l'emploi, 87% d'entre eux s'estiment confiants, contre 83% en moyenne. Ils sont également un sur deux à penser que leur situation professionnelle s'améliorera contre seulement 24% en moyenne, ou encore 84% contre 76% en moyenne à s'estimer confiant quant à leurs revenus et leur niveau de vie.

Cette confiance chez les jeunes, peut-être favorisée par la réouverture de l'économie, se traduit également dans leurs investissements même si leur intention d'investir diminue plus fortement. Ils étaient 42% à affirmer leur intention d'investir davantage dans la 1ère vague du baromètre, contre 20% en moyenne. S'ils sont toujours plus confiants que leurs aînés, ils sont aujourd'hui 35% à vouloir investir plus dans les 12 prochains mois, contre 19% en moyenne.