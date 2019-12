La hausse de l'inflation confirmée en novembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'image de la situation en Allemagne, l'inflation annuelle, calculée aux normes européennes, a été confirmée à 1,2% en novembre en France après +0,9% en octobre. En séquentiel, l'indice augmente de 0,1% après un repli de 0,1% le mois précédent.

Selon les normes nationales, les prix ont progressé de 0,1% sur un mois, après une stabilité en octobre 2019. Cette légère hausse résulte de la forte croissance des prix du tabac (+6,0% après 0,0%) et de celle, plus modérée, des prix de l'énergie (+0,3% après 0,0%) et de l'alimentation (+0,1% après -0,4%), précise l'Insee. La baisse des prix des services s'accentue à peine (-0,2% après -0,1%) et les prix des produits manufacturés se replient légèrement (-0,1% après +0,3%). Sur un an, les prix à la consommation accélèrent après quatre mois consécutifs de ralentissement : +1,0% en novembre après +0,8%.