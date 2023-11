La Grèce vend ses parts dans les banques du pays

(Boursier.com) — Après avoir sauvé ses banques, la Grèce a commencé à se délester des titres détenus dans divers établissements du pays. Signe de l'attrait pour les prêteurs helléniques, la demande pour une participation de 20% dans la Banque nationale de Grèce (NBG) a été très forte puisqu'elle a représenté plus de huit fois l'offre, selon les sources de 'Bloomberg'.

Le Fonds hellénique de stabilité financière, un fonds de sauvetage des banques qui détient les actions de l'Etat, a ainsi porté la cession à 22% du capital de la deuxième banque grecque en valeur de marché. Au prix unitaire de 5,30 euros, l'offre devrait rapporter environ 1,06 milliard d'euros au pays. HFSF détiendra toujours une participation d'un peu plus de 18% dans la Banque Nationale après la finalisation de la transaction. L'annonce officielle est attendue vendredi matin avant l'ouverture du marché.

Depuis septembre, Athènes a déjà vendu ses participations dans Eurobank Ergasias Services and Holdings SA et Alpha Bank. HFSF détient encore des parts dans Piraeus Bank et Attica Bank.