(Boursier.com) — Après 10 ans de soutien, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe prolonge son mécénat au profit du programme "EDHEC for All" de l'EDHEC Business School

Mécène de la première heure du programme EDHEC For All en faveur de l'égalité des chances, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) renouvelle sa convention de mécénat avec la prestigieuse école. Sur les trois prochaines années, ce sont 125.000 euros par an qui continueront à abonder le fonds de solidarité de l'école afin promouvoir l'égalité des chances.

En 10 ans, 2.000.000 euros ont été versés à l'école, permettant de financer près de 600 bourses solidaires et d'aider autant de jeunes à préparer leur avenir professionnel...