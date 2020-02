La fintech madrilène Woonivers lève 1,6 ME auprès de OneRagtime

(Boursier.com) — Woonivers, la première application 100% numérique spécialisée dans le remboursement de la TVA aux touristes non-ressortissants de l'Union européenne, clôture son deuxième tour de table à hauteur de 1,6 million d'euros auprès de OneRagtime, avec la participation du fonds espagnol Encomenda, de fonds privés mexicains et de capital publique. Cette levée va notamment permettre à Woonivers de faciliter son développement hors frontières en se concentrant sur la France, et ce, seulement un an après son lancement.

En réalisant cet investissement, OneRagtime - plateforme d'investissement française basée à Paris et installée à Barcelone depuis 2018 - confirme son ambition initiale d'être le premier fonds d'investissement professionnel pour les plus belles startups tech européennes...