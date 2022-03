La Fédération Française de la Franchise et la MACIF vont signer une convention de partenariat

(Boursier.com) — La Fédération Française de la Franchise et la MACIF signeront une convention de partenariat sur le salon Franchise Expo Paris ce dimanche. Acteur majeur de l'assurance et de l'économie sociale, la MACIF s'attache à promouvoir les valeurs de solidarité et de démocratie. Elle entend agir aux côtés d'organisations professionnelles qui fondent leurs actions sur ce corpus de valeurs. Sur le marché des professionnels et des entreprises, marché historique de la MACIF, celle-ci cherche à renforcer sa présence auprès des commerçants et des artisans indépendants en sécurisant leur activité, leur parcours de vie professionnelle et privée.

C'est dans ce cadre que la FFF, forte de près de 190 adhérents, signe avec la MACIF une convention de partenariat permettant à ses adhérents de bénéficier de services adaptés à leurs besoins.