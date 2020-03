La Fed ne manque pas de munitions selon Jerome Powell

(Boursier.com) — La Fed ne manque pas de munitions ! Dans une rare interview accordée à 'NBC', Jerome Powell a déclaré que la Réserve fédérale maintiendra ses 'efforts musclés' pour soutenir le flux de crédit dans l'économie américaine : "nous allons continuer à le faire de manière agressive et directe, comme nous l'avons fait... Nous avons encore une marge de manoeuvre dans d'autres dimensions pour soutenir l'économie".

Au cours des trois dernières semaines, la Banque centrale américaine a lancé une série de mesures sans précédent afin de tenter d'amortir l'impact du coronavirus sur les marchés financiers et l'économie américaine. "Nous savons que l'activité économique va probablement diminuer considérablement au cours du deuxième trimestre", a ainsi affirmé J.Powell, soulignant que "les gens se retirent intentionnellement de la vie normale pour protéger leur santé. Cela pourrait signifier que les États-Unis entrent en récession".

"All over the world investors have pulled back to less risky things, but what that's meant is many places in the capital markets ... have just stopped working. We can step in and replace that lending under our emergency lending powers, and we will do that." -Powell pic.twitter.com/ZIOyDWsVWq

— TODAY (@TODAYshow), via Twitter

"Nous ne sommes pas des experts en matière de pandémie... Nous aurions tendance à écouter les experts. Le Dr. Fauci a dit quelque chose comme quoi le virus allait fixer le calendrier, et cela me semble juste... La première chose à faire sera de contrôler la propagation du virus et ensuite de reprendre l'activité économique".