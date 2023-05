La crise bancaire régionale aux États-Unis est loin d'être terminée, selon un ancien membre de la Fed

(Boursier.com) — La crise bancaire régionale aux États-Unis est loin d'être terminée et la Réserve fédérale devrait suspendre sa campagne de hausse des taux ! L'ancien président de la Reserve Fédérale de Dallas, Robert Kaplan, n'y va pas par quatre chemins. Dans un entretien accordé à 'Bloomberg Television', l'ancien dirigeant a déclaré : "je préférerais faire ce qu'on appelle une pause belliciste, ne pas augmenter mais signaler que nous sommes dans une position de resserrement, car je pense en fait que la situation bancaire pourrait bien être plus grave que nous ne le comprenons actuellement".

R.Kaplan a ajouté que les actions des banques ont été dépréciées uniquement en raison de leur surinvestissement dans les bons du Trésor américain, alors que la phase de crédit, qui est "normalement plus grave", n'a pas encore eu lieu. "Il est plus important de pouvoir maintenir le taux actuel pendant une période prolongée, plus longtemps que ne le pense le marché, que d'obtenir 25 à 50 points de base supplémentaires et de risquer de devoir réduire à nouveau. Je pense que ce sera très troublant", a ajouté R.Kaplan, qui a quitté la Fed en 2021 après des divulgations sur son activité de trading qui ont suscité des critiques pour d'éventuels conflits d'intérêts.

Pour lutter contre l'inflation, les États-Unis ont besoin de restrictions budgétaires et d'actions en dehors de l'autorité de la Réserve fédérale, "je vais donc m'arrêter ici", a-t-il ajouté.