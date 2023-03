La crise bancaire n'est pas terminée affirme le patron de Man Group

(Boursier.com) — Luke Ellis, DG de Man Group, estime que la crise bancaire n'est pas terminée et que davantage de prêteurs pourraient faire faillite. "Nous aurons un nombre important de banques supplémentaires qui n'existeront plus dans 12 à 24 mois", a déclaré le dirigeant à 'Bloomberg' dans une interview réalisée lors de la conférence 'Bloomberg Invest' à Londres. Selon lui, les banques plus petites et régionales aux États-Unis et les banques 'challenger' en Grande-Bretagne pourraient être les plus à risque.

Le patron de la société britannique d'investissements alternatifs diversifiés a également affirmé que les banquiers centraux devront "maintenir des taux suffisamment élevés pour causer de la douleur, ce qui brisera les choses" s'ils veulent garder l'inflation sous contrôle. Cela inclut une volonté de voir le chômage augmenter. Luke Ellis a aussi indiqué avoir peu de sympathie pour les détenteurs d'obligations du Credit Suisse anéantis lors de la récente prise de contrôle de la banque zurichoise par UBS. "Si vous investissez dans une obligation ou si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et que vous ne lisez pas le document, vous méritez tout ce qui vous arrive".